РИМ, 26 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите "Большой семерки" заявил, что необходимо ввести потолок цен на импорт энергоресурсов из России и "ликвидировать зависимость" от России.

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"Мы должны установить потолок цен на ископаемое топливо, импортируемое из России. Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели", — сказал Драги, заявление со ссылкой на источники приводит информагентство askanews.

Он также считает, что даже после падения цен на энергию "немыслимо вернуться к той же зависимости от России, которая существовала раньше".

В пятницу, в рамках пресс-конференции по итогам встречи глав ЕС в Брюсселе, Драги заявил, что Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в октябре. Ранее Италия выступила за проведение чрезвычайного саммита по вопросам энергетики в июле. По информации итальянских СМИ, предложение Рима состоит в установлении максимальной цены за природное топливо в 80-90 евро за мегаватт-час.