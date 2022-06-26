РИМ, 26 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите "Большой семерки" заявил, что необходимо ввести потолок цен на импорт энергоресурсов из России и "ликвидировать зависимость" от России. Байден подтвердил ввод запрета на импорт российского золота странами G7

"Мы должны установить потолок цен на ископаемое топливо, импортируемое из России. Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели", — сказал Драги, заявление со ссылкой на источники приводит информагентство askanews.

Он также считает, что даже после падения цен на энергию "немыслимо вернуться к той же зависимости от России, которая существовала раньше".

В пятницу, в рамках пресс-конференции по итогам встречи глав ЕС в Брюсселе, Драги заявил, что Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в октябре. Ранее Италия выступила за проведение чрезвычайного саммита по вопросам энергетики в июле. По информации итальянских СМИ, предложение Рима состоит в установлении максимальной цены за природное топливо в 80-90 евро за мегаватт-час.