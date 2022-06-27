"Молдовагаз" предупредил должников об отключении газа с 1 августа
"Молдовагаз" с 1 августа начнет отключать газ бытовым потребителям, не оплатившим счета
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КИШИНЕВ, 27 июн — ПРАЙМ. "Молдовагаз" начнет отключать газ бытовым потребителям, если они вовремя не оплатили счета, сообщил глава компании Вадим Чебан.
"Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии от 24 июня с 1 августа 2022 года прекратит свое действие запрет на отключение должников, бытовых потребителей природного газа", — написал он в своем телеграм-канале.
По словам Чебана, задолженность физических и юридических лиц, а также бюджетных организацией перед "Молдовагазом" с начала года составила примерно 6,4 миллиона долларов, из которых 5,5 миллиона — долги бытовых потребителей.
"Убедительно прошу своевременно оплачивать полученные квитанции", — обратился Чебан к клиентам компании.
В октябре Кишинев договорился о продлении контракта с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Российская компания согласилась подписать контракт практически полностью на условиях Молдавии, но только при своевременной и полной оплате текущих платежей.
https://1prime.ru/gas/20220627/837301100.html
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