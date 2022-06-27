МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Поездка министра экономики ФРГ Роберта Хабека в Катар по вопросу о возможных поставках газа в Германию была "хороша организована", но "пока неэффективна", заявил замглавы фракции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан в соцсети Twitter. В Венгрии назвали условия, при которых экономика ЕС "попадет в беду"

"Поездка в Катар была хорошо организована и хорошо инсценирована. Только, по-видимому, пока неэффективна. Федеральное правительство не может или не хочет сказать, поступит ли этой зимой из Катара хотя бы 1 кубометр газа", — написал политик.

Ранее таблоид BILD сообщил о том, что правительство ФРГ не смогло ответить на вопрос о современном состоянии так называемой сделки с Катаром о поставках газа. Издание приводит заявление минэкономики, согласно которому "с германской стороны ответственность за определение времени и объема возможных поставок газа несут компании", поэтому "федеральное правительство не может комментировать это".

Министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в марте посетил Катар и заключил партнерство в энергетической сфере, которое предусматривает сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности и СПГ. Соответствующая декларация была подписана в мае. Хабек заявил, что данный документ стал "важным шагом на пути к большей независимости от российского газа".

По информации агентства Рейтер, есть разногласия на переговорах между ФРГ и Катаром по условиям долгосрочных контрактов о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о требованиях Катара подписать договоры на срок не менее чем 20 лет и запретить Германии перенаправлять газ в другие страны Европы.