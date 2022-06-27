БРЮССЕЛЬ, 27 июн — ПРАЙМ. Газовая система Евросоюза смогла абсорбировать сокращение поставок "голубого топлива" из России, немедленных рисков для снабжения нет, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Биржевые цены газа в Европе начали неделю ростом

"Риски для безопасности снабжения не являются немедленными. Европейская газовая система хорошо отреагировала и пока могла абсорбировать сокращения", — сказала Симсон на конференции в Люксембурге, которая транслируется на сайте Еврокомиссии.