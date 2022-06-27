В ЕС оценили эффект от снижения поставок российского газа
ЕК: газовая система ЕС абсорбировала снижение поставок из России, немедленных рисков нет
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — ПРАЙМ. Газовая система Евросоюза смогла абсорбировать сокращение поставок "голубого топлива" из России, немедленных рисков для снабжения нет, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Риски для безопасности снабжения не являются немедленными. Европейская газовая система хорошо отреагировала и пока могла абсорбировать сокращения", — сказала Симсон на конференции в Люксембурге, которая транслируется на сайте Еврокомиссии.
https://1prime.ru/gas/20220627/837308745.html
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