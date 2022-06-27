БРЮССЕЛЬ, 27 июн — ПРАЙМ. Хранилища в Евросоюзе в настоящее время заполнены газом более чем на 56%, что выше среднего уровня для этого периода времени, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Люксембурге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии. "Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку"

"Процесс наполнения хранилищ прогрессирует. На сегодняшний день уровень их заполнения — более 56%. Это выше, чем исторически средний уровень", — заявила она.