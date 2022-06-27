МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Котировки природного газа в США упали до 11-недельного минимума на фоне роста добычи. Также давление на цены оказывает падение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из-за приостановки терминала Freeport. Биржевые цены газа в Европе начали неделю ростом

Июльские фьючерсы на природный газ недавно на NYMEX торговались с понижением примерно на 1,4%. Контракты могут вторую сессию подряд закрыться на минимуме с 6 апреля.

Котировки ближайших фьючерсов снижаются шестой торговый день подряд. Это самая длинная череда падения с февраля. Контракты на газ по-прежнему находятся на территории перепроданности: индекс относительной силы (RSI) впервые с января 2020 года уже шестой день подряд находится ниже 30.

За последние две недели цены на газ упали на 30%, и на этом фоне чистая длинная спекулятивная позиция по фьючерсам и опционам на газ на NYMEX сократилась до минимума с марта 2020 года, согласно отчету Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

Августовские фьючерсы на газ недавно снизились в цене примерно на 2% до 6,18 доллара за млн БТЕ.

За истекший период года котировки фьючерсов на природный газ в США подскочили на 62%.