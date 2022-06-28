МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) и "Газпрома", европейские компании снижения вновь ускорили темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), поставки по газопроводу "Турецкий поток" возобновились. ФАС предложила изменить способ расчета цен на газ для промышленности

Общий объем газа в ПХГ Европы превысил 60 миллиардов кубометров. Их средний уровень заполненности на газовые сутки 26 июня составляет около 57,12%. За день показатель вырос на 0,44 п.п., тогда как на прошлой неделе этот прирост снижался до июньского минимума — 0,26 п.п.

По сообщению "Газпрома", завершились плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", поставки возобновились. Однако в связи с задержками в работе немецкой Siemens транзит энергоресурса через "Северный поток" составляет 64 миллиона кубометров, что аналогично уровню предыдущих дней.

Прокачка через Украину также остаётся на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины".