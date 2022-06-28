МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Внезапное прекращение поставок газа из России привело бы к падению экономики Германии на 12,5%. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на результаты исследования Ассоциации баварского бизнеса. Цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1420 долларов за тысячу кубов

Сообщается, что анализ провела компания Prognos AG, исходившая из возможности прекращения поставок 1 июля. По результатам исследования, представитель Prognos AG Михаэль Бемер заявил, что зависимость экономики Германии от российского газа недооценивается. В случае прекращения поставок газа такие отрасли, как стекольная, сталелитейная и пищевая промышленность, понесут убытки в размере 49 миллиардов евро. Потери повлияют на производство и цепочки поставок в других отраслях.

За шесть месяцев убытки составили бы в совокупности 193 миллиарда евро, подчеркивает издание.