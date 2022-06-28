МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что установление цен на российский газ является предметом переговоров с "Газпромом". Песков об угрозе блокировки золота РФ: если 1 рынок теряет привлекательность, есть другие

Песков, отвечая на вопрос об идее G7 установить цены на газ из России, заявил, что это "зависит от того решения, которое примет "Газпром".

"Они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов и изменении цены… Это предмет переговоров, предмет контакта", — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков также переадресовал "Газпрому" вопрос по ситуации с ремонтом турбины для "Северного потока".