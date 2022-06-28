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Песков прокомментировал идею G7 установить потолок цены на российский газ
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что установление цен на российский газ является предметом переговоров с "Газпромом". Песков, отвечая на вопрос об идее G7... ПРАЙМ, 28.06.2022
энергетика, новости, газ, россия, газпром, газ, g7
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что установление цен на российский газ является предметом переговоров с "Газпромом".
Песков, отвечая на вопрос об идее G7 установить цены на газ из России, заявил, что это "зависит от того решения, которое примет "Газпром".
"Они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов и изменении цены… Это предмет переговоров, предмет контакта", — отметил пресс-секретарь президента России.
Песков также переадресовал "Газпрому" вопрос по ситуации с ремонтом турбины для "Северного потока".