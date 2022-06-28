МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В Германии сложилась напряженная ситуация с газом, заявило Федеральное сетевое агентство. СМИ: немецкие проблемы с газом могут ударить по еще одной стране в Европе

"Ситуация напряженная, нельзя исключать ее ухудшения", — говорится в сообщении регулятора.

Ведомство подчеркнуло, что пристально следит за обстановкой и поддерживает постоянный контакт с предприятиями газовой сферы. При этом поставки топлива в страну остаются стабильными, а заполненность хранилищ превышает 60%, отметило агентство.

Ранее министр экономики Германии Роберг Хабек объявил о запуске второго из трех этапов чрезвычайного плана по сокращению потребления газа. В ФРГ создадут аукционную модель экономии сырья, что даст возможность предприятиям энергетической отрасли снова закупать газ, но вместе с тем будет поощрять отказ от него.

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