Немецкий регулятор заявил о напряженной ситуации с газом в стране
Федеральное сетевое агентство Германии не исключило ухудшения ситуации с газом в стране
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В Германии сложилась напряженная ситуация с газом, заявило Федеральное сетевое агентство.
"Ситуация напряженная, нельзя исключать ее ухудшения", — говорится в сообщении регулятора.
Ведомство подчеркнуло, что пристально следит за обстановкой и поддерживает постоянный контакт с предприятиями газовой сферы. При этом поставки топлива в страну остаются стабильными, а заполненность хранилищ превышает 60%, отметило агентство.
Ранее министр экономики Германии Роберг Хабек объявил о запуске второго из трех этапов чрезвычайного плана по сокращению потребления газа. В ФРГ создадут аукционную модель экономии сырья, что даст возможность предприятиям энергетической отрасли снова закупать газ, но вместе с тем будет поощрять отказ от него.