МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Немецкие покупатели импортируют мало природного газа, это может привести к проблемам в соседней Чехии, пишет издание Seznam zprávy. NI раскрыл неожиданного партнера России на Черном море

Ситуация с запасами природного газа в Германии достаточно тревожна. Но проблемы с поставками энергоносителей из-за этого могут возникнуть не только у Берлина. Сокращение экспорта из России по трубопроводу "Северный поток" может нанести удар по потребителям в Чехии, предупреждает автор статьи.

Хранилища газа могут не заполниться в срок при подготовке к отопительному сезону, так как поток по главной "газовой трассе" из России в страны Европы стали существенно меньше, на сотни миллионов кубов в сутки, чем привыкли получать покупатели.

Напомним, что трубопровод "Северный поток — 1" начинается в городе Выборг и тянется по территории европейских стран. "Газпром" понижал объемы прокачки сырья из-за остановки на плановую проверку турбин, сейчас прокачка не превышает 40% от обычной мощности.

Чехия тоже получает сырье из России, как и Германия, по этой трубе. Как комментирует ситуацию главная глава Ассоциации независимых поставщиков энергии Йиржи Гавор, у Европы в текущем подготовительном сезоне главной задачей стоит заполнение хранилищ минимум на 80%. Это будет возможно только в том случае, если норма экспорта по трубопроводу возобновится.