МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Газохранилища в Румынии заполнены на 40%, но к ноябрю объем топлива в резерве достигнет 80%. Об этом заявил премьер-министр страны Николае Чукэ. В Румынии будут компенсировать водителям часть стоимости топлива

Премьер отметил, что Евросоюз постановил каждой стране-участнице заполнить 80% газохранилищ к зиме. "На данный момент у нас чуть больше 40%-41%. Наше обязательство, в первую очередь, перед Европейским союзом – иметь 46% депозитов к 1 августа, 57% — до 1 сентября, 66% до — 1 октября и 80% — до 1 ноября", — подчеркнул Чукэ, добавив, что 80% запасов должно хватить для покрытия потребностей населения Румынии в зимний период.