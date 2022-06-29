МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии контактов с Канадой и Германией относительно ситуации с задержанной турбиной для "Северного потока". Германия продолжит переговоры с Канадой по турбинам для "Северного потока"

"Контакты с Канадой и Германией по дипломатическим каналам относительно ситуации вокруг задержанной властями Канады турбины для трубопровода отсутствуют", — сказала представитель МИД на брифинге.

"По дипломатической части я ответ дала однозначный", — подчеркнула Захарова, посоветовав обращаться к "Газпрому" за дополнительной информацией.