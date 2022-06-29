2022-06-29T13:32:47+03:00
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https://1prime.ru/gas/20220629/837327282.html
Захарова: контакты по турбине для "Северного потока" отсутствуют
Газ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии контактов с Канадой и Германией относительно ситуации с задержанной турбиной для "Северного потока"... ПРАЙМ, 29.06.2022
энергетика, новости, газ, россия, канада, германия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии контактов с Канадой и Германией относительно ситуации с задержанной турбиной для "Северного потока".
"Контакты с Канадой и Германией по дипломатическим каналам относительно ситуации вокруг задержанной властями Канады турбины для трубопровода отсутствуют", — сказала представитель МИД на брифинге.
"По дипломатической части я ответ дала однозначный", — подчеркнула Захарова, посоветовав обращаться к "Газпрому" за дополнительной информацией.