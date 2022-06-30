МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Экономика Германии в случае, если Кремль решит прекратить поставки газа, потеряет порядка 200 миллиардов евро, пишет американское издание Breitbart.

По этой причине бизнес-сообщество Германии призывает не вводить эмбарго на газ из РФ.

По мнению читателей портала, вина в сложившейся ситуации лежит на принимающих решение в столице США Вашингтоне.

Как следует из опубликованного во вторник, 28 июня, исследования, ВВП ФРГ может получить серьезный урон в случае, если Россия по каким-либо причинам прекратит экспорт своих энергоносителей. Если будут перекрыты газопроводы из РФ, то Германия потеряет около 200 миллиардов евро только за полгода.

Прокачка по российским газопроводам в сторону Европы уже достаточно серьезно сократилась, отмечает издание. Из-за этого власти ФРГ объявили на прошлой неделе второй уровень энергетической опасности. Призвав граждан для сохранения электроснабжения сократить потребление энергоресурсов. Также было опубликовано предупреждение о возможном вводе нормирования расходов.

Проведенное по заказу Ассоциации баварского бизнеса исследование показало, что в случае гипотетической полной остановки поставок сырья в Германию главная экономика Европы получит разрушительные последствия этого шага.

По мнению авторов исследования, перекрытие поставок газа приведет к потерям в 193 миллиарда евро уже в ближайшие полгода: ВВП Германии упадет на 12,7%.