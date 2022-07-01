МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Июнь стал первым месяцем, когда Евросоюз импортировал больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного газа из России. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Развитые страны потеряли лидерство на рынке атомной энергии, заявили в МЭА

"Недавнее резкое сокращение Россией поставок газа в Евросоюз означает, что это первый в истории месяц, в который Евросоюз импортировал больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного — из России. Сокращение поставок из России требует усилий по снижению спроса в Евросоюзе для подготовки к суровой зиме", — отметил Бироль на своей странице в Twitter.