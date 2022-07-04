МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. По данным опроса INSA, половина граждан германии опасается отсутствия отопления из-за значительного снижения объема поставок российского газа и роста инфляции в Евросоюзе. Об этом сообщает немецкое издание Bild. Вице-канцлер Германии предупредил о веерном отключении электроэнергии

Опрос показал, что 75% респондентов считают повышение цен тяжелым бременем, 50% отмечают ухудшение своего экономического положения.

Издание подчеркнуло, что, по словам вице-канцлера Германии Роберта Хабека, запасов российского газа в стране хватит на неделю, после этого "Северный поток" может прекратить транзит энергоресурса.

Кроме того, Bild, ссылаясь на Евростат, заметило достижение инфляцией в Европе исторического максимума в июне.