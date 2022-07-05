МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Правительство Японии запросило у России по дипломатическим каналам пояснения относительно деталей указа президента Владимира Путина о проекте "Сахалин-2". Об этом заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси. Японские власти раскрыли планы по защите стабильных поставок СПГ

По словам министра иностранных дел, "Сахалин-2" является важным для обеспечения стабильных энергопоставок в Японию. Указ президента России не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. "В настоящее время мы запросили российскую сторону по дипломатическим каналам дать пояснения сроков и других деталей. Правительство продолжает сбор информации", — отметил Хаяси.