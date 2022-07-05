МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Глава монгольского МИД Батмунхийн Батцэцэг отметила, что строительство газопровода из России в Китай через территорию Монголии идет по графику. Лавров обсудит в Монголии экономическое и энергетическое сотрудничество

Министр иностранных дел Монголии отметила на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, что двустороннее экономическое сотрудничество стран вернулось к допандемийному уровню и в 2021 году, объем торговли достиг 2 миллиардов долларов. По ее словам, показатель можно улучшить.

"Мы обменялись мнениями по вопросам совместных проектов, о работе по строительству газопровода из России в Китай через территорию Монголии, который является частью программы по созданию экономического коридора Монголия — Россия — Китай, идет в соответствии с намеченным графиком", — добавила глава монгольского внешнеполитического ведомства.