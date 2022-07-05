МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас призвал европейцев выкинуть старую бытовую технику "для борьбы с президентом России".

"Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!" — считает автор.

Блас объясняет свой призыв тем, что сокращени расхода энергии напрямую завязана на экономии природного газа. Дело в том, что большая часть электроэнергии в странах Европы вырабатывается за счет сжигания "голубого топлива". Именно его сейчас лучше сохранить для зимнего отопительного сезона, когда нужно будет обогревать дома.

При этом именно активное использование домашней бытовой техники приводит к росту потребления электричества, добавляет обозреватель.

Помимо этого он напоминает, что большой объем газа импортируется из России. Следовательно, отказ от старых холодильников, электрических плит и стиральных машин снизит зависимость жителей ЕС от России как поставщика энергоресурсов.

Также автор призывает европейцев обратить внимание на опыт страны, которой удалось добиться невероятного успеха в вопросе энергоэффективности, к Саудовской Аравии. А королевстве работает программа по замене старых и неэффективных кондиционеров на новые, которые потребляют меньше энергии. Семьям на эти цели перечисляют деньги от правительства.