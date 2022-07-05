МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Советы обновить технику для снижения энергозатрат в Европейском Союзе выгодны Америке, а не России, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Bloomberg назвал "друзей Путина", которые живут в домах у европейцев

Ранее обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас призвал европейцев выкинуть старую бытовую технику, назвав ее "другом Владимира Путина", и купить новую, расходующую меньше энергии. По его словам, сокращение расхода энергии напрямую завязано на экономии природного газа, который сейчас лучше сохранить для зимнего отопительного сезона, когда нужно будет обогревать дома.

"Старая техника является не "другом Путина", а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа", — заявил Дмитрий Песков.

По его словам, американский СПГ обходится Европе дороже, чем российский трубопроводный газ, который вдобавок является "надежным, предсказуемым и прогнозируемым по цене".

"Поэтому старая техника, во-первых, является другом американцев, а во-вторых, другом европейского руководства", — подчеркнул представитель Кремля.