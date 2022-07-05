БЕРЛИН, 5 июл — ПРАЙМ. "Цены на газ "в перспективе" снизятся, но не до уровня, который был год или полтора назад", — заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Цены на газ в Европе могут превысить $2000, если забастовки в Норвегии затянутся - эксперт

Выступая на Экономической конференции Социал-демократической партии Германии Хабек отметил, что цены не снизятся прямо сейчас, но это определенно случится в обозримом будущем. Однако они не опустятся ниже того уровня, который был год или полтора года назад.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%). Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Однако уже в середине июня стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет. Во вторник фьючерсы на газ в Европе поднялись выше 1800 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта.

Год назад, в начале июля 2021 года, цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла примерно 450 долларов, а полтора года назад, в начале января 2021 года, — около 230 долларов.

Газохранилища в Германии заполнены более чем на 60%. Федеральное сетевое агентство заявляет, что газоснабжение страны стабильно.