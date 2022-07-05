МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Небывалый скачок цен на природный газ сразу на 700% стал движущей силой для "новой холодной войны", пишет американское агентство Bloomberg.

Мировой дефицит энергоресурсов ударил по всей мировой экономике и начат угрожать рецессией и новым витком инфляции, считают авторы агентства.

В то же время импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы к 2026 году не сможет удовлетворить даже половину потребностей региона в газе, только лишь 40%. И это, напоминает агентство, все еще далеко от уровней прокачки сырья из России.

Обозреватели отмечают значимость для рынка энергоресурсов и пожара на объекте в американском штате Техас, где добывают природный газ из сланцевых бассейнов, охлаждают его до жидкого состояния и танкерами направляют на экспорт. Хотя уже через 40 минут огонь ликвидировали и в результате ситуации никто не пострадал, эту историю все еще не могут забыть, хотя в другой ситуации это едва тянуло бы на историю для местной прессы.

Природный газ оказался самым популярным товаром на планете и стал ключевым фактором для глобальной инфляции. Даже в нынешней, очень неспокойной для рынков ситуации, цены на газ мы видим просто невероятные: в странах Европы рост с начала прошлого 2021 года составил целых 700%. Континент, напоминают авторы, на грани рецессии.

В агентстве предрекают приближение новой эры конфронтации между крупными игроками. обозреватели считают ситуацию настолько острой, что власти тех европейских стран, кто еще недавно выстраивал переход на зеленую энергетику, отказываясь от добычи и использования угля, передумал и поменял свои планы.