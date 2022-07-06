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2022
https://1prime.ru/gas/20220706/837393052.html
Bild: в Германии не смогли найти замену российскому газу
Газ
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План вице-канцлера Германии Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ провалился. Об этом рассказал изданию Bild депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай. По словам... ПРАЙМ, 06.07.2022
энергетика, новости, газ, россия, германия, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. План вице-канцлера Германии Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ провалился. Об этом рассказал изданию Bild депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай.
По словам политика, СПГ не заменит необходимый для Германии объем энергоресурса. Стратегия Хабека по замене российского газа потерпела провал, подчеркнул Фрай.