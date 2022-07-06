МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. План вице-канцлера Германии Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ провалился. Об этом рассказал изданию Bild депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай. Вице-канцлер Германии дал прогноз по ценам на газ

По словам политика, СПГ не заменит необходимый для Германии объем энергоресурса. Стратегия Хабека по замене российского газа потерпела провал, подчеркнул Фрай.