БРЮССЕЛЬ, 6 июл — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны-члены ЕС выработать скоординированный подход по российскому газу. Европа с марта практически утроила закупки американского СПГ

"Мы считаем, что очень важно иметь общеевропейский обзор и скоординированный подход к потенциальной полной остановке российского газа", — сказала она в ходе пресс-конференции.

Глава ЕК подчеркнула, что у всех государств ЕС есть национальные чрезвычайные планы по газу, однако это не отменяет необходимости в едином подходе в рамках Союза. Она призвала подумать, каким странам ЕС газ нужен в наибольшей степени, как можно обеспечить его поставки, защитив потребителей и единый европейский рынок.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия планирует представить через две недели план для Евросоюза на случай полной остановки поставок российского газа.

Евросоюз в рамках антироссийских санкций рассматривает варианты отказа от поставок энергоресурсов из России. Недавно ЕС принял шестой пакет ограничительных мер, предполагающий в том числе постепенный отказ от импорта нефти из России. Теперь страны Союза изучают способы снижения зависимости от российского газа.