МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Европа не сможет положить конец зависимости от российского газа переходом на СПГ, альтернатив пока нет. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet. Цены на газ в Европе выросли почти на 5%

Отмечается, что основная проблема Европы заключается в невозможности обеспечения диверсификации энергии из-за отсутствия альтернативных источников. Внутренние поставщики, такие как Норвегия, испытывают трудности с экспортом природного газа.

Как пишет издание, европейские страны также не обладают необходимой инфраструктурой для импорта СПГ. Существуют терминалы в Италии, Франции, Португалии, Великобритании и Польше, однако их не достаточно для приема необходимого объема энергоресурса.