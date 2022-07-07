МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил Канаде отправить турбину для "Северного потока" в Германию, а не в Россию, передает Bloomberg. В бундестаге призвали разблокировать "Северный поток — 2"

"Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу их доставлять ее (турбину — ред.) в Россию, а прошу доставить в Германию", — сказал он.

Хабек призвал Оттаву не затягивать этот вопрос и принять решение до начала профилактических работ на газопроводе.

"Газпром" в середине июня снизил прокачку газа по "Северному потоку" из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая". Как уточнили в компании, основной причиной снижения поставок стало затягивание процедуры возврата после ремонта оборудования немецкой компании Siemens, из-за чего в прокачке могли быть задействованы лишь три турбины.

При этом "Газпром" планирует с 11 по 21 июля остановить поставки по "Северному потоку" из-за планового техобслуживания. Это может усугубить нехватку газа на европейском рынке, если объемы газа не будут перенаправлены на альтернативные маршруты.