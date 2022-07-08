МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после роста в четверг почти до 1975 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению, в пятницу опускались почти до 1720 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Депутат предсказал рост цен на газ до 5000 долларов за тысячу кубов

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1860,5 доллара (-3,7% к расчетной цене четверга — 1932 доллара). Вскоре котировки выросли до 1908,4 доллара (-1,2%), однако затем вновь опустились. Пока ценовой минимум составляет 1723,1 доллара (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на ICE указаны в евро, —10,8%).

Биржевая стоимость газа в Европе за месяц выросла более чем вдвое. Еще 8 июня расчетная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов составляла 878,5 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля — впервые с марта — достигла 1900 долларов.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.

Сейчас на настроения участников рынка влияют риски снижения поставок из России. "Газпром" с 11 по 21 июля планирует остановить из-за планового техобслуживания газопровод "Северный поток". Это может — если объемы газа не будут перенаправлены на альтернативные маршруты — усугубить нехватку газа на европейском рынке.