Фьючерсы на газ в Европе перешли к снижению и опустились почти до 1720 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после роста в четверг почти до 1975 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению, в пятницу опускались почти до 1720 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1860,5 доллара (-3,7% к расчетной цене четверга — 1932 доллара). Вскоре котировки выросли до 1908,4 доллара (-1,2%), однако затем вновь опустились. Пока ценовой минимум составляет 1723,1 доллара (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на ICE указаны в евро, —10,8%).
Биржевая стоимость газа в Европе за месяц выросла более чем вдвое. Еще 8 июня расчетная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов составляла 878,5 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля — впервые с марта — достигла 1900 долларов.
Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.
Сейчас на настроения участников рынка влияют риски снижения поставок из России. "Газпром" с 11 по 21 июля планирует остановить из-за планового техобслуживания газопровод "Северный поток". Это может — если объемы газа не будут перенаправлены на альтернативные маршруты — усугубить нехватку газа на европейском рынке.
https://1prime.ru/gas/20220708/837423979.html