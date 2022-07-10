Шольц отреагировал на решение Канады по "Северному потоку"
Канцлер Германии Шольц приветствует решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
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БЕРЛИН, 10 июл — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц положительно отреагировал на решение властей Канады передать газовую турбину для трубопровода "Северный поток".
Ранее о таком решении Канады сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников", — цитирует Шольца издание Welt.
В середине июня компания "Газпром" сообщила, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
https://1prime.ru/gas/20220710/837441157.html
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