МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Компания Siemens заявила, что намерена "как можно скорее" доставить турбину для "Северного потока". Шольц отреагировал на решение Канады по "Северному потоку"

"Наша цель — как можно быстрее доставить турбину к месту ее эксплуатации", — приводит агентство Рейтер слова из заявления компании.

Согласно Siemens Energy, ее эксперты работают над вопросами, связанными с официальными утверждениями и материально-техническим обеспечением.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Канада уже приняла решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток". По информации источника, турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее "Газпрому".

В середине июня "Газпром" сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

На данный момент "Газпром" использует около 40% мощности магистрали "Северный поток" — основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит газопровод на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.