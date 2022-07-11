МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. "Газпром" поставит итальянской нефтегазовой группе Eni в понедельник на 11 миллионов кубометров газа меньше, чем в среднем в последние дни. Об этом сообщает итальянская компания. В Италии ждут трудную зиму в случае прекращения поставок российского газа

Согласно коммюнике Eni, "Газпром" планирует поставить группе объем газа примерно в 21 миллион кубометр в сутки, тогда как средний показатель за последние несколько дней составлял около 32 миллиона кубометров.

Отмечается, что Eni предоставит дополнительную информацию в случае новых и значительных изменений в потоках.