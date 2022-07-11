БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Товары и технологии, связанные с транспортировкой российского природного газа, не подпадают под европейские санкции против России, напомнил представитель Еврокомиссии Йоханнес Барк, комментируя ситуацию вокруг возвращения после ремонта турбины для газопровода "Северный поток". FAZ: в Германии боятся отключения "Северного потока"

"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для "Северного потока" по просьбе Германии.

"Мы внимательно наблюдали за этой ситуацией и приняли к сведению решение Канады вернуть эту турбину Германии после обслуживания, которое проводилось в Канаде", — сообщил представитель ЕК, заметив, что это возвращение должно снять "одно из оправданий" снижения поставок газа.

"Что касается санкций. То я могу только напомнить, что санкционный режим ЕС не затрагивает товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа", — добавил Барк.

Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.