США поддержали решение Канады по турбине для "Северного потока"
США заявили о поддержке решения Канады по возврату турбины для "Северного потока"
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ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. В госдепартаменте США заявили, что страна поддерживает решение Канады по возврату Германии отремонтированной турбины для "Северного потока".
"В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восстановить свои резервы газа, повысив энергетическую безопасность и противостоя попыткам России использовать энергоносители как оружие", — говорится в сообщении.
В середине июня "Газпром" сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование по просьбе Германии.
https://1prime.ru/gas/20220711/837450057.html
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