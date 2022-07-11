ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. В госдепартаменте США заявили, что страна поддерживает решение Канады по возврату Германии отремонтированной турбины для "Северного потока". Австрийская OMV получила на 70% меньше российского газа

"В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восстановить свои резервы газа, повысив энергетическую безопасность и противостоя попыткам России использовать энергоносители как оружие", — говорится в сообщении.

В середине июня "Газпром" сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование по просьбе Германии.