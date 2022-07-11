МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе завершили первый день торговой недели снижением почти на 7%, до 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Отжимают у бедных: Европа приготовилась выживать без российского газа

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1660,5 доллара (−9,3% к расчётной цене пятницы — 1829,8 доллара). Вскоре котировки опустились до 1608,3 доллара (−12,1%), что стало ценовым минимумом торгов. Затем фьючерсы отыграли снижение, но так и не ушли в плюс: ценовой максимум составил 1824,9 доллара (−0,3%). Последние контракты торговались чуть выше 1700 долларов, в 18.59 мск сессия завершилась на уровне 1707,5 доллара (−6,7%).

Неделя началась важным для участников рынка событием: "Газпром" остановил на плановые работы ключевой газопровод в Европу — "Северный поток". Теоретически на период остановки магистрали — с 11 по 21 июля — компания может увеличить поставки газа по другим маршрутам, однако возможности ограничены и заместить весь выпадающий объём не получится.

Снижение цен в понедельник может косвенно свидетельствовать о сдержанном оптимизме европейских потребителей. Накануне стало известно, что Канада согласилась отправить в Германию турбину для "Северного потока" — 10 июля об этом сообщил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон. Однако вопрос о том, насколько "Газпром" увеличит прокачку по магистрали после возвращения турбины, остаётся открытым. Усугубление нехватки газа в регионе может привести к новому скачку цен.

Стоимость газа в Европе за месяц выросла вдвое. Ещё 10 июня расчётная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов составляла 903,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля — впервые с марта — достигла 1900 долларов.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.