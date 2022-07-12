МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Объем финансирования программы догазификации в России в период до конца 2022 года оценивается более чем в 400 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак. Новак и глава Центробанка Ирана обсудили сотрудничество в финансовой сфере

Политик написал в журнале "Энергетическая политика", что подведение газа к частным жилым домам граждан в тех населенных пунктах, где уже есть сетевой газ, проводится по прямому поручению президента России. Эта программа должна быть завершена до 2023 года.

Отмечается, что потенциально объем финансирования догазификации составит более 400 миллиардов рублей.

Новак также исключил влияние внешней конъюнктуры на процессы газификации и догазификации в России. Он подчеркнул, что необходимые материалы и оборудование производят более 140 предприятий страны.