МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Читатели британской газеты The Times высмеяли проблемы немцев после статьи, посвященной остановке газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. L'Opinion: ставки в "армрестлинге" за Калининград повышаются

В тексте отмечается, что жители Германии обеспокоены вопросом экономии энергии.

"Больше всего пострадали домашние хозяйства, ведь компании, которые владеют многими многоквартирными домами в Германии, отключают отопление. В ряде городов власти даже выключают городах уличные фонари и закрывают бассейны", — отмечается в публикации.

Немецкие власти активно предлагают населению "внести свою лепту" и добровольно начинать уже сейчас сокращать потребление энергии.

"По-видимому, немцы будут вынуждены этой зимой делать по примеру Роберта Хабека, так называемого "зеленого" вице-канцлера, и принимать душ за пять минут, а то и меньше", — пишет газета.

Британцы язвительно отнеслись к проблемам жителей Германии.

"Вот он, прекрасный мир "зеленой" энергии!" — написал пользователь The Commentator.

"Лебединая песня Европы и "зеленой" перестройки, кажется, оборвалась. Что ж, привет из прошлого: в мир угольных электростанций и АЭС!" — отметил юзер Kishore Thampy.

"Умнейший Хабек так редко бывает дома, что, кажется, не понимает, каково будет матерям с маленькими детьми, которым приходится весь день сидеть дома! Представьте себе, им ведь нужно тепло!" — саркастически заметил Bluestocking2.

"Скоро этот Евросоюз сломается. И когда ко дну пойдет немецкая экономика рука об руку с ЕС и евро, уже никто не будет об этом сожалеть", — уверенно сказал юзер Richard Strickland. La Libre: немцы признали, что нефтяное эмбарго вредит им больше, чем России

"Мы все привыкли думать, что экономика России по своим размерам не больше итальянской или, может быть, испанской. Но посмотрите, как обстоят дела на самом деле: Европа оказалось полностью зависима от российских энергоносителей, а половина африканских стран будет голодать без российских зерновых", — написал Joseph G.

Работу "Северного потока" приостановили с 11 по 21 июля из-за обслуживания. Страны Евросоюза опасаются, что это может катастрофически сказаться на ситуации с ценами на газ в регионе. Власти Германии и Австрии даже высказали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.