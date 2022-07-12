Читатели The Times назвали призывы властей Германии сократить потребление энергии нелепыми
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Читатели британской газеты The Times высмеяли проблемы немцев после статьи, посвященной остановке газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание.
В тексте отмечается, что жители Германии обеспокоены вопросом экономии энергии.
"Больше всего пострадали домашние хозяйства, ведь компании, которые владеют многими многоквартирными домами в Германии, отключают отопление. В ряде городов власти даже выключают городах уличные фонари и закрывают бассейны", — отмечается в публикации.
Немецкие власти активно предлагают населению "внести свою лепту" и добровольно начинать уже сейчас сокращать потребление энергии.
"По-видимому, немцы будут вынуждены этой зимой делать по примеру Роберта Хабека, так называемого "зеленого" вице-канцлера, и принимать душ за пять минут, а то и меньше", — пишет газета.
Британцы язвительно отнеслись к проблемам жителей Германии.
"Вот он, прекрасный мир "зеленой" энергии!" — написал пользователь The Commentator.
"Лебединая песня Европы и "зеленой" перестройки, кажется, оборвалась. Что ж, привет из прошлого: в мир угольных электростанций и АЭС!" — отметил юзер Kishore Thampy.
"Умнейший Хабек так редко бывает дома, что, кажется, не понимает, каково будет матерям с маленькими детьми, которым приходится весь день сидеть дома! Представьте себе, им ведь нужно тепло!" — саркастически заметил Bluestocking2.
"Скоро этот Евросоюз сломается. И когда ко дну пойдет немецкая экономика рука об руку с ЕС и евро, уже никто не будет об этом сожалеть", — уверенно сказал юзер Richard Strickland.
"Мы все привыкли думать, что экономика России по своим размерам не больше итальянской или, может быть, испанской. Но посмотрите, как обстоят дела на самом деле: Европа оказалось полностью зависима от российских энергоносителей, а половина африканских стран будет голодать без российских зерновых", — написал Joseph G.
Работу "Северного потока" приостановили с 11 по 21 июля из-за обслуживания. Страны Евросоюза опасаются, что это может катастрофически сказаться на ситуации с ценами на газ в регионе. Власти Германии и Австрии даже высказали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
https://1prime.ru/gas/20220712/837463993.html