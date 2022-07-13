МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков дал оценку реакции Берлина Германии на протест Киева в связи с решением Оттавы вернуть турбину для газопровода "Северный поток". Найдена главная ошибка в прогнозе курса рубля

В своем Telegram-канале политик написал о том, что власти Германии не видит никаких причин для недовольства Украины по поводу возвращения Канадой турбины для Северного потока. Он отметил, что Оттава подвела турбину под свои антироссийские меры, находясь в так называемом "санкционном раже", и даже не согласовала свои действия с ЕС, и в результате ей ничего не оставалось, кроме как дать задний ход.

Пушков подчеркнул, что Евросоюз и Германия в частности не вводили никаких мер на поставки российского газа.

То, что ряд стран декларировал отказ от него, по сути, ничего не меняет в сложившейся ситуации, добавил сенатор, ведь те, кто якобы отказался или хочет отказаться, все так же продолжают покупать газ из России. Эмбарго на российский газ Евросоюз не вводил.

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон рассказал СМИ о том, что Оттава, по просьбе Германии приняла решение возвратить отремонтированные турбины для газопровода. Киев назвал такое решение Канады "абсолютно неприемлемым". Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман потом отметила, что Берлин "принял к сведению" протест Украины.