МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии в среду выросли на 4,6%, до 1882,8 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. СМИ: ЕК может рекомендовать странам ЕС вводить лимиты на отопление

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1847,9 доллара (+3% к расчетной цене вторника — 1793,7 доллара). Вскоре котировки опустились до 1805,5 доллара, что стало ценовым минимумом торгов. Затем они перешли к росту и максимально достигали 1910,6 доллара, а к закрытию торгов опустились до 1882,8 доллара (+4,6%).

Биржевые цены на газ в Европе с конца июня росли семь торговых сессии подряд, поле чего два дня держались в минусе, однако во вторник вновь перешли к росту, сведя на нет предшествующее снижение.

Некоторое снижение могло косвенно свидетельствовать о сдержанном оптимизме европейских потребителей. Канада согласилась отправить через Германию в Россию турбину для "Северного потока". Однако вопрос о том, насколько "Газпром" — основной поставщик газа в Европу — увеличит прокачку по магистрали после возвращения турбины, остается открытым. Усугубление нехватки газа в регионе может привести к новому скачку цен.

Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы снижение экспорта СПГ из США из-за остановки Freeport LNG в Техасе. Минэнерго страны отмечало в июльском докладе, что это приведет к сокращению экспортных мощностей СПГ в США примерно на 2 миллиарда кубических футов в сутки, что составляет около 17% от общего объема мощностей. Ведомство снизило прогноз экспорта во втором полугодии до уровня в среднем 10,5 миллиарда кубических футов в сутки (−14% к июньскому прогнозу), ожидает, что предприятие вернется к полной работе не ранее конца 2022 года.

Стоимость газа в Европе за месяц выросла почти вдвое. Еще 13 июня расчетная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов составляла 905,5 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля — впервые с марта — достигла 1900 долларов. Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.