МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Суточный отбор газа из немецких хранилищ 12 июля впервые с 4 апреля превысил закачку, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Немцев предупредили о трехкратном росте цен на газ

Заполненность ПХГ Германии снизились за сутки на 0,06 процентного пункта — до 64,53%. Общий объем газа в "подземках" сейчас составляет около 15 миллиардов кубометров. При этом в апреле, когда производился отбор, запасы были почти вдвое меньше — 6,4 миллиарда кубов.

Как отмечается, в этом году в Германии наблюдается более стабильная ситуация с газом, чем в прошлом, когда по состоянию на 12 июля ПХГ были заполнены лишь на 45,24% (10,6 миллиарда кубометров). Сейчас по заполненности "подземок" ФРГ близка к уровню 2016−2019 годов.

Ранее "Газпром" — главный поставщик газа в Германию — сократил поставки по "Северному потоку" до 40%, объяснив это задержками с возвращением турбин после ремонта компанией Siemens. С 11 июля прокачка топлива по этой магистрали была приостановлена в связи с плановым техобслуживанием, которое продлится до 21 июля. Moody's считает труднодостижимой цель ФРГ сократить зависимость от газа

ФРГ столкнулась с серьезным ростом цен на электроэнергию в связи с кризисом в энергетической отрасли. Сейчас немцы платят примерно 22 евроцента (13 рублей) за киловатт электричества, полученного из газа, что превышает прошлогодние цены в четыре раза.

В июне власти страны объявили о переходе ко второму этапу чрезвычайного плана по газу, который предполагает создание аукционной модели экономии сырья. Это даст возможность предприятиям энергетической отрасли снова закупать этот вид топлива, но вместе с тем будет поощрять отказ от него.