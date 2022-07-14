МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило начало в стране отбора газа из хранилищ в небольших объемах, это осложняет задачу достичь необходимого уровня запасов к зиме. Макрон призвал Францию подготовиться к жесткому сценарию с газом

Согласно докладу ведомства, сейчас из газохранилищ происходит частичный отбор. Это означает, что в сумме в небольших объемах газа закачивается меньше, чем выкачивается. Это развитие событий осложняет достижение необходимого объема заполненности для зимы и снижает резервы на случай нехватки газа, отметил регулятор.