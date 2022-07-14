МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. OMV сообщила об обеспечении трубопроводных мощностей для транспортировки газа в Австрию объеме 40 ТВт/ч, что составляет почти половину годового спроса в стране. Немецкий регулятор подтвердил начало отбора газа из газохранилищ

Согласно пресс-релизу, компания обеспечила 40 ТВт/ч дополнительных мощностей для поставок газа в Австрию на предстоящий газовый год. Это позволит удовлетворить почти половину годового спроса страны.

Уточняется, что пунктами передачи газа стали трубопровод из Германии Оберкаппель в Верхней Австрии и трубопровод из Италии Арнольдштайн в Каринтии.

Глава OMV Альфред Штерн отметил, что это решение стало ключевым для диверсификации поставок природного газа, так как оно позволит доставлять в Австрию "голубое топливо" и СПГ.

Кроме того, он подчеркнул достижение значительного прогресса в области подземного хранения газа.