2022-07-14T15:38:46+03:00
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OMV обеспечила дополнительные мощности для транспортировки газа в Австрию
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OMV сообщила об обеспечении трубопроводных мощностей для транспортировки газа в Австрию объеме 40 ТВт/ч, что составляет почти половину годового спроса в стране. Согласно... ПРАЙМ, 14.07.2022
энергетика, новости, газ, австрия, omv, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. OMV сообщила об обеспечении трубопроводных мощностей для транспортировки газа в Австрию объеме 40 ТВт/ч, что составляет почти половину годового спроса в стране.
Согласно пресс-релизу, компания обеспечила 40 ТВт/ч дополнительных мощностей для поставок газа в Австрию на предстоящий газовый год. Это позволит удовлетворить почти половину годового спроса страны.
Уточняется, что пунктами передачи газа стали трубопровод из Германии Оберкаппель в Верхней Австрии и трубопровод из Италии Арнольдштайн в Каринтии.
Глава OMV Альфред Штерн отметил, что это решение стало ключевым для диверсификации поставок природного газа, так как оно позволит доставлять в Австрию "голубое топливо" и СПГ.
Кроме того, он подчеркнул достижение значительного прогресса в области подземного хранения газа.