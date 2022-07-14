БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Стоимость газа на европейском выросла в конце июне более чем в шесть раз по сравнению с показателями прошлого года, сообщила еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Немцев предупредили о трехкратном росте цен на газ

"В конце июня он (газ — ред.) торговался на уровне 140 евро за мегаватт-час, более чем в шесть раз выше, чем та цена, которая была год назад", — заявила она в ходе пресс-конференции по летнему экономическому прогнозу.

По словам Джентилони, цены продолжают расти, по состоянию на 12 июля европейская цена-бенчмарк достигает 173 евро за мегаватт-час.

В своем зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссия предупреждала, что цены на энергоносители останутся главным фактором, влияющим на стоимость потребительских товаров в 2022 году.

Августовские фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — выросли в начале торгов четверга до 1850 долларов за тысячу кубометров, а затем опустились до 1880 долларов. Биржевые цены на газ в Европе держатся ниже 1900 долларов

Котировки с конца июня росли семь торговых сессии подряд, расчетная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов подскочила с уровня примерно 1400 долларов за тысячу кубометров до отметки выше 1900 долларов, после чего за две сессии опустилась почти до 1720 долларов. Однако с 12 июля вновь перешла к росту, сведя на нет предшествующее снижение.

Исторические максимумы были обновлены четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю история функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.