МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов газа в подземных хранилищах страны на неделе 2-8 июля на 58 млрд кубических футов. США, Индия, Израиль и ОАЭ реализуют крупные совместные проекты в Индии

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали, что запасы выросли на 61 млрд кубических футов.

Общий объем запасов газа в ПХГ США теперь составляет 2,369 трлн кубических футов. Это на 252 млрд кубических футов меньше по сравнению с уровнем годичной давности и на 319 млрд кубических футов ниже среднего 5-летнего значения, сообщили в EIA.

Августовские фьючерсы на природный газ недавно на NYMEX торговались с понижением примерно на 0,8%. До выхода данных контракты торговались по 6,832 доллара за млн БТЕ.