Минэнерго США заявило о росте запасов природного газа в стране на 58 миллиардов кубических футов
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов газа в подземных хранилищах страны на неделе 2-8 июля на 58 млрд кубических футов.
Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали, что запасы выросли на 61 млрд кубических футов.
Общий объем запасов газа в ПХГ США теперь составляет 2,369 трлн кубических футов. Это на 252 млрд кубических футов меньше по сравнению с уровнем годичной давности и на 319 млрд кубических футов ниже среднего 5-летнего значения, сообщили в EIA.
Августовские фьючерсы на природный газ недавно на NYMEX торговались с понижением примерно на 0,8%. До выхода данных контракты торговались по 6,832 доллара за млн БТЕ.
https://1prime.ru/gas/20220714/837491016.html
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