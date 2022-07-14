МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Национальные ограничения в Евросоюзе, влияющие на трансграничные поставки газа на внутреннем рынке, необоснованны и могут лишь усугубить проблемы, говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон по энергетическому плану Венгрии. Венгрия запретила экспорт дров и энергоносителей

"Вчера Венгрия объявила о намерении ввести план действий в чрезвычайных ситуациях в области энергетики, который, по всей видимости, будет включать меры по ограничению трансграничных потоков газа и других энергоносителей на едином рынке (ЕС — ред.)… Индивидуальные национальные ограничения, влияющие на трансграничные потоки газа, необоснованны и могут только усугубить проблемы при текущей ситуации на газовом рынке", — говорится в заявлении.

Симсон отмечает, что страны ЕС должны помогать соседям по союзу при необходимости.

"Все государства-члены ЕС также несут обязательства по солидарности в соответствии с существующими правилами безопасности снабжения, что означает, что они обязаны помогать своим соседям в случае неотложной необходимости, поставляя энергию для защищенных потребителей", — отмечается в заявлении.

Ограничения экспорта на внутренний рынок могут быть оправданы только на основании очень конкретных причин, таких как охрана общественного порядка и здоровья, отмечается в заявлении.

"Экономические основания никогда не являются законным оправданием", — говорится в нем.