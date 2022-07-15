МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу пока держатся на уровне расчетной цены четверга, около 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе снизились к закрытию торгов

Ближайшие, августовские фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию умеренным снижением, у отметки чуть выше 1790 долларов (-1% к расчетной цене четверга — 1809,8 доллара). После небольших колебаний котировки опустились примерно до 1782 долларов (-1,5%), после чего превысили 1800 долларов (-0,4%).

Биржевые цены на газ в Европе с конца июня росли семь торговых сессии подряд, расчетная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов подскочила с уровня примерно 1400 долларов за тысячу кубометров до отметки выше 1900 долларов, после чего за две сессии опустилась почти до 1720 долларов и после некоторого роста на торгах в четверг вновь опустились.

"Газпром" — основной поставщик газа в Европу — с 16 июня снизил поставки по ключевому газопроводу в регион — "Северному потоку" — до 40% от пропускной способности, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая", которая является важным объектом для магистрали. Тогда компания заявила, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для "Портовой". Однако Канада решила освободить оборудование "Газпрома" от санкций до конца 2024 года. Сообщение СМИ об этом в среду подтвердил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Российская компания заявила, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады двигатель для "Портовой", и не может сделать вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции. Даже если турбина вернется в Россию, вопрос о том, насколько "Газпром" сможет увеличить поставки по "Северному потоку", остается открытым. Сейчас магистраль находится на плановом техобслуживании, которое продлится до 21 июля.

Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы снижение экспорта СПГ из США из-за остановки Freeport LNG в Техасе. Минэнерго страны отмечало в июльском докладе, что это приведет к сокращению экспортных мощностей СПГ в США примерно на 2 миллиарда кубических футов в сутки, что составляет около 17% от общего объема мощностей. Ведомство снизило прогноз экспорта во втором полугодии до уровня в среднем 10,5 миллиарда кубических футов в сутки (-14% к июньскому прогнозу), ожидает, что предприятие вернется к полной работе не ранее конца 2022 года.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений на запрет российских энергоресурсов. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю история функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.