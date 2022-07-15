МУРМАНСК, 15 июл — ПРАЙМ. Если прокачка газа по "Северному потоку" не возобновится после плановых работ, Норвегия может столкнуться с серьезными последствиями, в том числе небывалым ростом цен на электроэнергию, заявил министр нефти и энергетики страны Терье Осланд. Глава Shell предрек Европе тяжелую зиму из-за цен на энергию

"Если газопровод, по которому энергоносители транспортируются из России в Германию, не будет запущен вновь, проблем возникнет еще больше. Высока вероятность того, что цены взлетят до небес", — передает его слова издание Europower.

По словам министра, в Норвегии уже возник риск нормирования электроэнергии. Пока что он невелик, однако такая мера может иметь серьезные последствия. Осланд подчеркнул, что высокая добыча и бесперебойность поставок энергоресурсов в Европу защищают Норвегию от необходимости идти на такой шаг.

"Газпром" в прошлом месяце сократил поставки по "Северному потоку" до 40%, объяснив это задержками с возвращением турбин после ремонта компанией Siemens. С 11 июля прокачка топлива по этой магистрали была приостановлена в связи с плановым техобслуживанием, которое должно завершиться 21 июля. Однако некоторые европейские страны, в том числе Германия и Австрия, высказывали опасения, что поставки могут снизиться после работ или вовсе прекратиться.