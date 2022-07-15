МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Европейским компаниям для достижения уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) начала сезона отбора 2019/2020 года надо закачать еще 35,5 миллиарда кубометров газа, сообщил "Газпром". "Газпром" с начала года сократил экспорт в дальнее зарубежье на треть

"По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 13 июля запасы газа в европейских подземных хранилищах восполнены на 36,9 миллиарда кубометров. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 35,5 миллиарда кубометров газа", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Отмечается, что в некоторых странах Европы, например, в Германии и Бельгии, в отдельные сутки первой половины июля отбор газа из хранилищ превышал закачку.

Европа за полмесяца восполнила запасы в ПХГ ещё примерно на 5 миллиардов кубометров.

Сейчас средний уровень заполненности европейских газохранилищ составляет почти 63%. Общий объем газа в них превышает 67 миллиардов кубометров.

Уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе в прошлом году оставался на минимальном за многие годы уровне. Совет ЕС 27 июня текущего года принял постановление об обязательном заполнении подземных газохранилищ как минимум на 80% к началу зимнего сезона и до 90% к следующему зимнему сезону.