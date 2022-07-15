МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Германия и Канада пока не обсуждают предметно техническое обслуживание дополнительных турбин Siemens для газопровода "Северный поток 1", заявил представитель немецкого министерства экономики Роберт Зеверин. Германия собирается уменьшить свои обязательства по кредитам для Украины

Ранее канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники написало, что турбина, которую ранее Siemens Energy не могла вернуть с ремонтных работ из-за канадских санкций против РФ, уже находится на пути в Европу. Кроме того, по данным издания, Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.

"Siemens, как вы знаете, они после того, как получили разрешение, будут работать над тем, чтобы как можно быстрее доставить турбину. О деталях поставки я ничего сказать не могу, это дело Siemens. Мы доверяем Siemens в том, что они понимают политическое и экономические значение этой турбины и что она будет оперативно доставлена и подключена", — заявил Зеверин на брифинге.

По его словам, пока речь идет только об одной турбине. "Пока речь идет только об этой турбине, которая, по заявлениям российской стороны, необходима, чтобы закончить технические работы на "Северном потоке 1". Другие турбины предметно сейчас не обсуждаются", — добавил он.

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что сокращение поставок газа из РФ в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.