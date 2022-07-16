МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Газовый рынок в Европе рухнет, если страны-члены Европейского союза откажутся поставлять газ соседям. Об этом рассказал изданию Welt am Sonntag Директор Института экономики Германии Михаэль Хютер. "Газпром" обратился к Siemens для вывоза газовой турбины

По словам эксперта, если государства Евросоюза перекроют поставки "голубого топлива" в регионе в рамках собственных национальных интересов, ситуация с дефицитом топлива только усугубится. Катастрофические последствия затронут европейских потребителей и бизнес.

Хютер подчеркнул, что снабжение соседей газом "в интересах Европы и в интересах Германии".