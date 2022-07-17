МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с премьер-министром Канады подчеркнул недовольство украинцев, которые "никогда не воспримут" решение Оттавы вернуть турбину для "Северного потока". Forbes: Германия может потерять промышленность без "Северного потока"

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон объявил, что страна вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Госдепартамент США поддержал решение Оттавы, так как трубопровод поспособствует восстановлению резервов газа в Европе.

"Говорил сегодня с премьер-министром Джастином Трюдо. Мы обсудили наше сотрудничество, но отдельно акцентировал на том, что украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине для "Северного потока", которую решено передать Германии. Фактически в нарушение санкционного режима. Это не вопрос о турбине, это вопрос о соблюдении санкций", — сказал Зеленский в своем обращении.