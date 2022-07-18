МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов первого дня недели выросли на 1,6%, почти до 1680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Турбина едет, немцы плачут: Европа столкнулась с газовым форс-мажором

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию ростом, на уровне чуть ниже 1720 долларов (с учётом изменения валютных котировок, так как данные на ICE указаны в евро, +4,2% к расчётной цене пятницы — 1649,9 доллара). В целом в течение дня фьючерсные контракты торговались на уровне пятницы. Ценовым максимумом стала отметка 1752,8 доллара (+6,2%), а минимумом — почти 1625 долларов (–1,6%). Стоимость закрытия торгов составила 1676,7 доллара (+1,6%).

Биржевые котировки в Европе перешли к устойчивому росту с 13 июня. Расчётная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов за несколько дней резко выросла с 900 долларов до отметки выше 1300 долларов и после небольшого снижения вновь подскочила — до 1900 долларов.

Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы резкое снижение поставок из России и уменьшение экспорта СПГ из США из-за остановки крупного предприятия Freeport LNG в Техасе.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю история функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.